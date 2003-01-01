Реклама на сайте
Тема недели
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00 Статьи
Тема недели
Удар по мошенникам, мигранты, интернет, паспорт в лодке. 1 сентября вступили в силу новые законы
01 сентября, 10:30 Статьи
Тема недели
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Новости

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии
Сегодня 10:40 Общество
Поделиться

Плановые ремонты ЛЭП и подстанций продолжаются в районах Карелии. АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает, что работы могут быть причиной временного отключения электроэнергии в зоне ответственности предприятия.

фото: © Прионежская Сетевая Компания (АО «ПСК»)

 

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

 Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

 Кратковременные отключения электроэнергии с 1 по 7 сентября возможны:

 Сегежский муниципальный округ:

- 1 и 3 сентября с 13.00 до 16.00. Деревня Вожмогора.

- 2 и 3 сентября с 16.00 до 18.00. Поселок Валдай.

- 5 сентября с 16.00 до 18.00. Поселки Олений, Вача, Черный Порог.

 Муезерский муниципальный район:

- с 9 по 11 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Пенинга.

 Кемский муниципальный район:

- 3 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы, Труда.

- 4 сентября с 9.00 до 17.00. Потребитель: магазин «Светофор».

 Прионежский муниципальный район:

- 1, 3, 4 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Ангозеро: СОТ «Творческих союзов Карелии»; деревня Косалма: ГБСУ СО «ПНИ «Черемушки».

- 1 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Семья», «Маткачи», «Ветеран».

- 2 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».

- 2 и 5 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.

- 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Сосновая, Пионерская. Переулки Пионерский, Сосновый, Полевой.

- 5 сентября с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Эфир», СНТ «Здоровье», СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3»

 Кондопожский муниципальный район:

- 1, 3, 4 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Гомсельга: СОТ «Вымпел».

 Пряжинский национальный муниципальный район:

- 2 и 5 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Красный Бор, Школьная.

 Олонецкий муниципальный национальный район:

- 1 сентября с 13.00 до 14.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 21, 30, 30-А, 32), Новая (дома 1, 2, 3-А, 4, 5, 6, 7), Ключевая (дома 1, 1-А, 2, 3), Зеленая, Светлая. Переулок Новый (дома 1, 2).

- 2 и 3 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Тенгусельга: (дома 1-3, 5, 6, 8-11, 14-19, 20-А).

- 5 сентября с 13.00 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: (дома 52-64).

 Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 сентября с 10.00 до 11.30. Поселок Пиндуши: улица Верхняя.

- 1 сентября с 10.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Новая, Первомайская.

- 1 сентября с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Дорофеева, Володарского, Гористая.

 Сегежский муниципальный округ:

- 2 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Надвоицы: улица Карельская.

- с 3 по 5 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Подгорная.

 Калевальский национальный муниципальный район:

- 3 сентября с 12.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

- 4 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: здание котельной, автозаправочная станция.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Обсудить (0) в ленту
«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе
Минздрав разработал изменения в порядок выдачи больничных
Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение