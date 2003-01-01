Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

Плановые ремонты ЛЭП и подстанций продолжаются в районах Карелии. АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает, что работы могут быть причиной временного отключения электроэнергии в зоне ответственности предприятия.

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 1 по 7 сентября возможны:

Сегежский муниципальный округ:

- 1 и 3 сентября с 13.00 до 16.00. Деревня Вожмогора.

- 2 и 3 сентября с 16.00 до 18.00. Поселок Валдай.

- 5 сентября с 16.00 до 18.00. Поселки Олений, Вача, Черный Порог.

Муезерский муниципальный район:

- с 9 по 11 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Пенинга.

Кемский муниципальный район:

- 3 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы, Труда.

- 4 сентября с 9.00 до 17.00. Потребитель: магазин «Светофор».

Прионежский муниципальный район:

- 1, 3, 4 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Ангозеро: СОТ «Творческих союзов Карелии»; деревня Косалма: ГБСУ СО «ПНИ «Черемушки».

- 1 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Семья», «Маткачи», «Ветеран».

- 2 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: ООО «Шуйская Чупа».

- 2 и 5 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: жилой массив «Лесная слобода», улица Мирная.

- 3 и 4 сентября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Сосновая, Пионерская. Переулки Пионерский, Сосновый, Полевой.

- 5 сентября с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Эфир», СНТ «Здоровье», СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3»

Кондопожский муниципальный район:

- 1, 3, 4 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Гомсельга: СОТ «Вымпел».

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 2 и 5 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Красный Бор, Школьная.

Олонецкий муниципальный национальный район:

- 1 сентября с 13.00 до 14.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 21, 30, 30-А, 32), Новая (дома 1, 2, 3-А, 4, 5, 6, 7), Ключевая (дома 1, 1-А, 2, 3), Зеленая, Светлая. Переулок Новый (дома 1, 2).

- 2 и 3 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Тенгусельга: (дома 1-3, 5, 6, 8-11, 14-19, 20-А).

- 5 сентября с 13.00 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: (дома 52-64).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 сентября с 10.00 до 11.30. Поселок Пиндуши: улица Верхняя.

- 1 сентября с 10.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Новая, Первомайская.

- 1 сентября с 13.30 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Дорофеева, Володарского, Гористая.

Сегежский муниципальный округ:

- 2 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Надвоицы: улица Карельская.

- с 3 по 5 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Подгорная.

Калевальский национальный муниципальный район:

- 3 сентября с 12.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: здание детского сада.

- 4 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: здание котельной, автозаправочная станция.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.