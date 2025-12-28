РЕКЛАМА
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии
Сегодня 07:00 Общество
Поделиться

В последние дни уходящего года Прионежская сетевая компания проведет плановые ремонты на энергообъектах в 8 муниципальных образованиях Карелии.

фото: © АО «ПСК»

В АО «ПСК» напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии. Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии 29 и 30 декабря возможны:

Прионежский муниципальный район:
- 29 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Хвойная, Юбилейная, Лесная (частично), Луговая, Новоселов (частично), Пудожская. Переулок Дружбы; деревня Ужесельга: улица Красивая.
- 30 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Набережная, Молодёжная, Новосёлов, Березовая, Кикинова, Лесная (частично). Переулки Набережный, Заречный.

Пряжинский национальный муниципальный район:
- 29 и 30 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заводская (частично), Шоссейная (частично), Титова, Вокзальная, Гусева.

Сегежский муниципальный округ:
- 29 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Волдозеро; окрестности поселка Волозеро: СНТ «Панозеро», «Труд 3», «Труд 2», «Кирасозеро».
- 29 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: Старая Деревня.

Олонецкий национальный муниципальный район:
- 29 декабря с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы г. Олонец Будённого (дома 1-36), Луначарского (дома 13-А,22,24), Пролетарская (дома 5,9,13,15), Карла Либкнехта (дома 1,2,3).
- 29 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Олонец: улицы Будённого (дома 4-16), Пролетарская (дома 5,9,13,15), Карла Либкнехта (дома 1,2,3), Титова (дома 1-20), Октябрьская (дома 1,1-А,1-Б,2,3), Пролетарская (дома 1-А,2,4).

Сортавальский муниципальный округ:
- 29 декабря с 14.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Горького (частично), Садовая (частично), Карельская (частично).

Кемский муниципальный район:
- 29 декабря с 9.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 41 – 35-А, 42 – 52-А).

Медвежьегорский муниципальный район:
- 29 декабря с 12.00 до 14.00. Поселок Габсельга: улицы Дорожная, Лесная.

Лоухский муниципальный район:
- 29 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

Энергетики добавили, что во время новогодних праздничных дней плановые ремонтные работы в электрических сетях проводиться не будут.
Однако оперативно-ремонтные бригады перешли на усиленный режим работы и готовы в кратчайшие сроки устранить ЧП в случае их возникновения.

 

