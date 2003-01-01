Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях света

В связи с ремонтными работами возможны временные отключения электроэнергии по республике,

В Карелии продолжается подготовка энергообъектов к работе в холода. В связи с ремонтными работами возможны временные отключения электроэнергии по республике, об этом рассказали в Прионежской Сетевой Компании (АО «ПСК»). В республике продолжается выполнение ремонтной и инвестиционной программ АО «ПСК» на 2025 год.

— Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии, — сообщили в компании.

Сама ремонтная программа АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти.



С 11 по 17 августа временные отключения возможны:

Кемский муниципальный район:

- 11 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Сокол.

- 13 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

- 14 августа с 8.30 до 16.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10,16,17,18,20,24).

- 15 августа с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Свободы, Дорожная, Труда, Кирпичная, Подужемская (дома 28-41).

Кондопожский муниципальный район:

- 12 и 13 августа с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Надежды. Переулок Радужный.

- 14 августа с 10.00 до 15.00. Поселки Эльмус, Святнаволок.

Костомукшский городской округ:

- С 11 по 17 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Заречный: СНТ «Стройматериалы», СНТ «Остров».

Лоухский муниципальный район:

- С 12 по 14 августа с 10.30 до 15.00. Поселок Сосновый: улица Восточная.

- 13 августа с 9.00 до 10.30. Поселок Хетоламбино.

- С 13 по 15 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Малиновая Варакка.

- 14 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Зашеек.

- 14 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Коргуева (дома 1,3,5,7,7-А,9,14), Платонова, Чупинка, Морская, Северная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 11 августа с 10.00 до 12.00. Деревня Огорелыши: улицы Зеленая, Лесная, Центральная, Пудожская.

Муезерский муниципальный район:

- 11 августа с 12.00 до 18.00. Поселок Ледмозеро.

- 12 августа с 11.00 до 13.00. Поселок Ледмозеро улицы Молодой гвардии, Антикайнена. Переулок Муезерский.

- 12 августа с 14.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы 8 Марта, Подсочная, Победы.

- 12 августа с 15.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Школьная, Зеленая.

- 13 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Тикша: улица Лесная.

- 14 августа с 11.00 до 12.00. Поселок Тикша: улицы Школьная, Речная.

- 14 августа с 14.00 до 15.00. Поселок Тикша: улицы Первомайская, Советская.

- 14 августа с 15.00 до 16.00. Поселок Тикша: улица Набережная.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 11 августа с 11.00 до 12.00. Поселок Устье-Видлицы: улицы Песочная, Ладожская (дома 1-14,18), Кротова (дома 1-4,3,7,9,11,13,15,17), Привокзальная, (дома 5-9,7-А,11). Переулок Ладожский.

- 11 августа с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Полевая (дома 1-5,7-33,35), Луговая, Никитская (дома 7,9,10), Цветочная (дома 10,12,13). Переулок Красноармейский (дома 6-8).

- 12 августа с 11.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная, Октябрьская, Новая, Каменистая, Лесная, Гористая.

- 14 и 15 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А,13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А,32-Б).

Питкярантский муниципальный район:

- С 11 по 13 и 15 августа с 9.30 до 14.00. Поселок Ляскеля (частично).

- 14 августа с 9.30 до 14.00. Поселок Хийденсельга (частично).

Прионежский муниципальный район:

- С 11 по 15 августа с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Хутор; окрестности села Деревянное: местечко Хутор, СОТ "Ручеек"; окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ " Заречье", СОТ "Дорожник", СОТ "Тайми", СНТ: "Станкостроитель", м.Нелокса: СОТ "Надежда", СОТ "Контакт", ООО "Нелукса", СНТ "Сосенка".

- С 12 по15 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма: Психоневрологического интерната ГБСУСО РК; окрестности деревни Косалма: СОТ «Творческих союзов Карелии»; деревни Шуйская Чупа, Царевичи.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 15 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично).

Сегежский муниципальный округ:

- С 11 по 17 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Черный Порог.

- 14 августа с 10.00 до 17.00. Поселки Олений, Вача, Черный порог.

- 11 августа с 9.00 до 12.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ "Осинка", "Труд", "Труд 700 пикет".

- 12 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская (дома 3-19), Спортивная (дома 5,6), Стахановская (дома 2-12), Комсомольская (дома 3-22), Набережная (дома 2-26).

- С 12 по 15 августа с 9.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Петрозаводская (дома 2, 4, 8, 10, 12), 50 Лет Октября (дома 25, 27, 29, 33), Сегежская (дома 5, 9, 11).

- 13 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Спиридонова (дома 1-7).

- 13 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 11). Проезд Бумажников (дом 10-А).

Лахденпохский муниципальный район:

12 августа с 10.00 до 12.00. Город Лахденпохья: улица Маркова.



Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.