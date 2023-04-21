Жителей Карелии предупредили о заморозках на 11 июля

На севере республики ночью температура вновь упадет ниже точки замерзания воды.

В Гидрометцентре Карелии вновь появилось штормовое предупреждение — жителей республики готовят к холодной ночи.

«В ночные и утренние часы 10–11 июля местами по северным районам Карелии в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1°С», — говорится в обращении ЦГМС.

Как уточнили в Гидрометцентре, заморозки возможны в четырех районах республики — Лоухском, Калевальском, Кемском и Беломорском, но не везде, а лишь местами, где ожидаются прояснения.