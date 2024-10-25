В МЧС Карелии сообщили об ухудшении погоды.

Жителей Карелии предупредили об опасности. Об этом сообщили в МЧС региона.

Со ссылкой на Гидрометцентр Карелии спасатели предупредили об усилении ветра. Ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-18 м/с.

В МЧС посоветовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, стараться не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, линиями электропередачи и другими сооружениями повышенного риска, парковать машину вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций, а также отложить выход в акваторию при сильном ветре.