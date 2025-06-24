Жителей Карелии предупредили об опасности на дорогах

В Госавтоинспекции республики сообщили о надвигающейся непогоде.

А дождях, местами сильных, которые пройдут в некоторых районах Карелии, жителей республики предупредили в Госавтоинспекции региона со ссылкой на синоптиков.

В ГАИ напомнили, что на мокрой дороге, во время дождя тормозной путь увеличивается, сцепление шин с дорогой ухудшается, и водитель может потерять управление над автомобилем.

В Госавтоинспекции призывали водителей к предельной внимательности на дороге: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не допускать экстренного торможения. Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, в жилых зонах и около детских учреждений.