Жителей Карелии предупредили об опасности на дорогах

В Госавтоинспекции республики сообщили о надвигающейся непогоде.
А дождях, местами сильных, которые пройдут в некоторых районах Карелии, жителей республики предупредили в Госавтоинспекции региона со ссылкой на синоптиков.
В ГАИ напомнили, что на мокрой дороге, во время дождя тормозной путь увеличивается, сцепление шин с дорогой ухудшается, и водитель может потерять управление над автомобилем.
В Госавтоинспекции призывали водителей к предельной внимательности на дороге: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, не допускать экстренного торможения. Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, в жилых зонах и около детских учреждений.
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