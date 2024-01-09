Жителей Карелии предупредили об опасности на дороге

В ГИБДД региона сообщили об усилении ветра и снега.

Со ссылкой на синоптиков в Госавтоинспекции Карелии всех участников дорожного движения предупредили об ухудшении погодных условий. На территории республики усиливаются снег, местами мокрый, и ветер.

По словам автоинспекторов, такая погода опасна ухудшением видимости и гололедицей, при которой существенно увеличивается тормозной путь автомобилей.

В ГИБДД призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными и предусмотрительными на проезжей части.