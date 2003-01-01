Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

В «Прионежской сетевой компании» рассказали, что ремонты ведутся в соответствии с утвержденным правительством республики графиком.

Все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями, их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (81-42) 59-13-38.

В «Прионежской сетевой компании» рассказали, что кратковременные отключения электроэнергии с 17 по 23 ноября возможны:

Муезерский муниципальный район:

— С 17 по 16 ноября с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Северная, 8-го Марта, Охотничья.

— С 17 по 23 ноября с 8.30 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Строителей, Правды, 8-го Марта, Гагарина, Северная, Охотничья, Октябрьская. Переулок Спортивный.

— 17 ноября с 10.30 до 14.00. Поселок Гимолы: улицы Школьная, Лесная, Ленина, Пушкина.

— 18 ноября с 10.00 до 11.30. Поселок Суккозеро: улицы Лесная, Гористая, Краснодонская, Новая. Переулки Центральный, Гористый.

— 19 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Суккозеро: улицы Гористая, Краснодонская. Переулок Гористый.

— 19 ноября с 13.00 до 18.00. Поселок Волома: улицы Приозерная, Строителей, Школьная, Гагарина, Лесная, 23-го Съезда КПСС, Зеленая.

— 20 ноября с 10.00 до 11.30. Поселок Суккозеро: улица Терешковой.

Кемский муниципальный район:

— 17 ноября с 9.00 до 11.00 и 21 ноября с 15.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 17, 19 и 21 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51,53).

— 18 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог: улицы Советская (дома 1,1-А, 1-Б, 3,3-А, 3-Б, 3-В, 5), Набережная, Школьная.

Сегежский муниципальный округ:

— 18 и 19 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: улицы Пионерская (дома 2,4,5).

— 20 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Кочкома.

Прионежский муниципальный район:

— 18 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта (частично).

— 17 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Нёлукса: СНТ «Нёлукса», «Виктория».

— 19 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Речная, Советская, Ивинская.

— 19 ноября с 10.00 до 12.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, жилой массив «Черемушки», ДНТ «Северные просторы», ООО «Деревенский дом», ТСН «Крутой Берег», «Астра»; деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», «Березка», «Ясная поляна», жилые массивы «Речное-1» и «Речное-2».

— 20 ноября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Деревянка: улицы Новинка, Мира (частично), Заречная, Привокзальная. Переулки Садовый, Школьный.

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 18 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

Петрозаводский городской округ:

— 17 ноября с 11.00 до 15.00. Город Петрозаводск: жилой район Птицефабрика.

Олонецкий муниципальный национальный район:

— 18 ноября с 10.00 до 17.00. деревня Кескозеро; деревня Лумбозеро; поселок Черная речка; поселок Верхнеолонецкий.

— 17 ноября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Лесная, Майская (дома 12-А, 13), Станция Олонец, Луначарского (дома 24-А, 32-Б).

— 18 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий; деревня Чёрная Речка; поселок Интерпосёлок.

— 18 ноября с 11.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы 4-й Пятилетки (дома 13-29), Заводская, Лесная, Первомайская (дома 1-10).

— 18 ноября с 13.00 до 13.30. Город Олонец: переулок Красногвардейский (дом 5).

— 18 ноября с 13.45 до 14.15. Город Олонец: улица Володарского (дома 37,47,49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-В).

— 18 ноября с 14.30 до 15.00. Город Олонец: улица Строительная (дом 2), Ладожская дом 1).

— 19 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 17-25). Привокзальная, Коммунальная, Титова (дом 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10,12,14,19,21,23,24,25), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-86). Переулки Карла Либнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный, Сказочный Тупик; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 19 ноября с 13.30 до 16.00. Деревня Верховье, здания ОАО «Олонецлес», ООО «Балтийские высоты».

— 2 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.

— 21 ноября с 9.00 до 12.00. Деревня Верховье: улица Луговая.

— 21 ноября с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улица Октябрьская (дома 3-А — 9). Переулок Будённого (дома 8-А, 13,15).

Калевальский национальный район:

— 18 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улица Марии Михеевой (дома 51,53,55,86-А, 88,92,94,96,98,100,102), Вяйнемейнена (дома 37,39,106,106-А, 108,110,112).

— 19 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22,24-А, 26-Б, 30, 34-А).

Питкярантский муниципальный район:

— 17 ноября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (частично).

— 20 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Хийденсельга: улица Садовая.

Лоухский муниципальный район:

— 17 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная (частично), Лесная, Советская.

— 21 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Пионерская (дом 31), Гористая, дома 28,29,36,39).

Ранее мы рассказывали, что десятки жителей Древлянки остались без света.