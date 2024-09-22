Жителей Карелии предупредили об отмене автобусных рейсов «Петрозаводск — Каскесручей»

Изменения вступят в силу с 1 октября.
Рейсы по маршруту № 613 «Петрозаводск — Каскесручей через Кварцитный», отправлением в 13:45, с 1 октября выполняться не будут. Информацию об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».
Связаться с перевозчиком можно по электронной почте firm-perekrestok@yandex.ru
Ранее мы сообщали о том, что изменились автобусные рейсы на восток Карелии.
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