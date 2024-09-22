Жителей Карелии предупредили об отмене автобусных рейсов «Петрозаводск — Каскесручей»

Изменения вступят в силу с 1 октября.

Рейсы по маршруту № 613 «Петрозаводск — Каскесручей через Кварцитный», отправлением в 13:45, с 1 октября выполняться не будут. Информацию об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».



Связаться с перевозчиком можно по электронной почте firm-perekrestok@yandex.ru

Ранее мы сообщали о том, что изменились автобусные рейсы на восток Карелии.