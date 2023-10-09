Жителей Карелии предупредили о резком ухудшении погоды

Уже сегодня, 11 октября, на республику обрушится новый циклон.
В ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр предупредили жителей республики о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
Днём 11 октября главным образом в южных и центральных районах республики ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Южный, юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с.
Под удар стихии может попасть Петрозаводск.
Ранее мы сообщили о новом циклоне "Ральф", приближающемся к Карелии.
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