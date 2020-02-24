Жителей Карелии предупредили о запрете вывозить фрукты и овощи за границу

Страны Евросоюза запретили ввоз любой продукции растительного происхождения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
С 14 декабря 2019 года не докускается ввоз физлицами на территорию Евросоюза без фитосанитарного сертификата любой продукции растительного происхождения. Жителям Карелии стоит обратить на это внимание в связи с частыми поездками в Финляндию.
Вся запрещенная продукция подлежить изъятию и уничтожению.
Требования не рапространяются на бананы, финики, ананс, кокос и дуриан.
Напомним, шопинг-туризм из России в Финляндию снова пошел на подъем.
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