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Жителей Карелии предупредили о запрете вывозить фрукты и овощи за границу

Новости. Общество
13:54, 25 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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Страны Евросоюза запретили ввоз любой продукции растительного происхождения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

С 14 декабря 2019 года не докускается ввоз физлицами на территорию Евросоюза без фитосанитарного сертификата любой продукции растительного происхождения. Жителям Карелии стоит обратить на это внимание в связи с частыми поездками в Финляндию. 

Вся запрещенная продукция подлежить изъятию и уничтожению.

Требования не рапространяются на бананы, финики, ананс, кокос и дуриан.

Напомним, шопинг-туризм из России в Финляндию снова пошел на подъем.

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