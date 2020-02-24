Жителей Карелии предупредили о запрете вывозить фрукты и овощи за границу

Страны Евросоюза запретили ввоз любой продукции растительного происхождения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

С 14 декабря 2019 года не докускается ввоз физлицами на территорию Евросоюза без фитосанитарного сертификата любой продукции растительного происхождения. Жителям Карелии стоит обратить на это внимание в связи с частыми поездками в Финляндию.

Вся запрещенная продукция подлежить изъятию и уничтожению.

Требования не рапространяются на бананы, финики, ананс, кокос и дуриан.

Напомним, шопинг-туризм из России в Финляндию снова пошел на подъем.