«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества
Сегодня 08:01 Общество
«ПСК» ведет работы по увеличению надежности энергоснабжения населенных пунктов в зоне своей ответственности.

фото: © nitin mendekar / unsplash

Энергетики проводят заключительные мероприятия по выполнению Ремонтной Программы на 2025 год, рассказали в пресс-службе «ПСК». Для выполнения некоторых ремонтных работ необходимо временно отключать линии электропередачи и подстанции. Специалисты Прионежской сетевой компании приносят извинения за временные неудобства.

В «ПСК» напоминают, что все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями и их сроки своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 8 по 14 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

— 9 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

— 10 декабря с 15.00 до 17.00. Поселок Калевала: улицы Советская (частично), Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая. Переулок Сампо.

Кемский муниципальный район:

— 10 декабря с 9.30 до 15.30. Окрестности г. Кемь: дачный поселок (20-й км).

— 11 декабря с 11.30 до 15.30. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 2, 4-А).

— 12 декабря с 9.00 до 15.30. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-47, 42-64), Бланки (дома 20-42).

Лоухский муниципальный район:

— С 9 по 11 декабря с 9.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Лесная.

Муезерский муниципальный район:

— С 8 по 12 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Ондозеро.

— 8 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Суккозеро.

Сегежский муниципальный округ:

— С 8 по 14 декабря с 9.00 до 16.00. Поселки Валдай, Вожмогора, Вожмозеро, деревня Полга.

— 8 и 9 декабря с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улицы Карельская, (дома 18, 20, 22, 24), Гагарина, (дома 19-А, 31). Переулок Интернатский переулок (дома 8, 8-А, 10).

— 9 и 10 декабря с 11.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро, Табойпорог.

— 11 и 12 декабря с 9.00 до 15.30. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Ригоева, Анохина, Анны Лисицыной.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 4 по 11 декабря с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: Ленинградское шоссе (дома 33-51).

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 9 декабря с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улица Школьная.

— 11 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35, кроме 24-26), Интернациональная.

— 12 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Чкалова (дома 26-32), Звездиной (дома 13,15,17,19,21,25), Володарского (дома 14,16). Переулок Егорова (дома 11-13).

— 12 декабря с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 23-35,41), Мичурина (дома 1-9).

Питкярантский муниципальный округ:

— 9 декабря с 10.00 до 13.00. Деревня Хийденсельга: улица Ладожская. Переулок Ладожский.

— 10 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Хемякоски (частично).

— 11 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина.

Прионежский муниципальный район:

— 8 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта (частично).

— С 8 по 12 декабря с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично).

— 10 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично).

— 12 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Бесовец: жилые массивы «Черемушки», «Залесье», «Загородный», ДНТ «Северные просторы», СНТ «Солнечный», СНТ «Маяк».

— 12 декабря с 11.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная. Переулки Набережный, Заречный.

