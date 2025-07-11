Жителей Карелии предупреждают об отключении электричества

В республике продолжают работы по выполнению ремонтной и инвестиционной программ «ПСК» на 2025 год.

В компании напоминают, что временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии. Ремонтная программа «ПСК» утверждена органами республиканской власти.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38, добавили в пресс-службе компании.

С 14 по 20 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 14 и 15 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15,16,17,18,19,20,21,22,23,25), Центральная (дома 29,31,33,35,37,39,41,43,45).

Кемский муниципальный район:

— 16 июля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа (дома 1-10), Малышева, Морская.

— 17 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица 1-й Пятилетки.

— 18 июля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 35-64), Бланки (дома 20-42).

Кондопожский муниципальный район:

— 18 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Солнечная; Рябиновая. Переулок Энтузиастов.

Лоухский муниципальный район:

— 14 июля с 11.00 до 14.00. Поселок Чкаловский: улицы Клубная (дом 9), Школьная (дома 1,1-А, 2,4,6,12,14,16), Набережная.

— С 15 июля с 12.00 до 16 июля до 7.00 и 19 июля с 12.00 до 20 июля до 7.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский; окрестности поселка Сосновый: СОТ «Сампо».

Медвежьегорский муниципальный район:

— 14 июля с 9.00 до 20.00. Поселки Возрицы, Волозеро, Сергиево, Огорелыши, Немино, деревни Челмужи, Тихвин бор, Данилово.

— 15 июля с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Горького, Карла Либкнехта, Мурманская.

— 17 июля с 9.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улицы Западная, Верхняя, Северная.

Муезерский муниципальный район:

— С 14 по 16 июля с 14.00 до 16.00. Поселок Волома.

— 17 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 14 июля с 14.00 до 15.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А — 110). Переулок Заводской.

— 16 июля с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улица Урицкого (дом 32).

— 17 и 18 с 10.00 до 15.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.

Прионежский муниципальный район:

— 14 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская (частично). Переулок Ивовый.

— 15 июля с 10.00 до 22.00. Поселок Пай; деревня Ревсельга.

— 16 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Железнодорожная, Приозёрная, Переселенческая, Белорусская, Новая.

— С 16 по 18 июля с 10.00 до 17.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Мирная.

— 17 июля с 10.00 до 16.00. деревня Бесовец: улицы Луговая, Мирная, Солнечная, Городок, Верхняя, жилой массив «Лесная Слобода», жилой массив «Шуйские Разливы», жилой массив «Черемушки»; окрестности деревни Бесовец СНТ «Бесовецкий», СНТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СНТ «Фонтан», СНТ «Контакт-1», СОТ «Щит», СОТ «Бесовец», ДНТ «Северные просторы», ООО «Деревенский дом», ТСН «Крутой Берег», СНТ »«Астра»; окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Радужный», ДНТ «Березка», ДНТ «Ясная поляна», жилой массив «Речное-1», жилой массив «Речное-2».

Сегежский муниципальный округ:

— С 14 по 20 июля с 9.00 до 17.00 Поселок Черный Порог.

— 15 июля с 9.00 до 11.30. Окрестности поселка Лососий Порог: СОТ «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

— 15 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Каменный Бор: улицы Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55), Стахановская (дома 15-36), Спортивная (дома 13-15).

— С 15 по 17 июля с 9.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: ул. Железнодорожная, Пришвина.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 15 по 18 июля с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Трубачева.