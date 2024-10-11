Жителей Карелии приглашают бесплатно получить юридическую помощь

Встреча пройдет 16 октября с 15:00 до 17.00 в Карельском филиале РАНХиГС.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия приглашает жителей республики на консультацию со специалистами, которые помогут решить ваш вопрос.

В мероприятии примут участие представители Государственного юридического бюро РК, филиала фонда «Защитники Отечества», реготделения социального фонда России, УФССП России по Республике Карелия, Управления труда и занятости и специалисты других профильных организаций.

Встреча пройдет 16 октября с 15:00 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск ул.Чапаева, д. 6а (актовый зал) Карельский филиал РАНХиГС.

Предварительная запись по телефону (8142) 44-52-48 (доб. 217, 216, 215,

214, 211).