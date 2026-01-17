РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Новости

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Более 400 человек вышли на старт фестиваля «На лыжи!» в Карелии

20:01

Жительница Карелии родила своего четвёртого ребёнка в машине скорой помощи

19:01

Самолёт более часа кружил над Ладожским озером

18:01

Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии

17:21

Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

17:01

Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

16:01

Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии

15:31

«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей

15:01

В России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций

14:21

Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

13:31

Более 90 детей пострадали в ДТП в прошлом году в Карелии

12:41

Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

12:01

Трое малышей появились на свет во время блэкаута в Сегеже

11:31

Карельские синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь

11:01

Автомобиль перевернулся на крышу после ДТП в Петрозаводске

10:31

Прокуратура Сегежского округа проведёт «горячую линию» по вопросам ЖКХ

10:01

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав семьи с ребёнком-инвалидом в Карелии

09:20

Спасатели измерили толщину льда в Петрозаводской губе Онежского озера

09:00

25 свадеб сыграли в карельских тюрьмах в прошлом году

08:30

Ученые рассказали, что скрыто под льдами Антарктиды

00:06
Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»
Сегодня 00:11 Спорт
Поделиться

Программа фестиваля включает два насыщенных дня мероприятий.

фото: https://vk.com/tropami_metsoly

В феврале фестиваль «Тропами Метсолы» (6+) сделает Костомукшу точкой притяжения для всех ценителей зимних видов спорта и активного отдыха, сообщает издание «64 параллель».

7 февраля гостей ждут массовый старт по скандинавской ходьбе на три километра, катание на ватрушках, финских санях и детском снегоходе. Площадки будут работать с 11:00 до 14:00.

Второй день фестиваля будет посвящен лыжным гонкам. Участники смогут выбрать дистанции 12,5 или 25 километров в зависимости от возраста и подготовки. Соревнования пройдут классическим стилем по живописным трассам зеленой зоны Костомукши. Заявки на участие принимаются до 31 января.

Помимо спортивных состязаний, организаторы подготовили культурно-просветительскую программу —экскурсии по природному центру заповедника, мастер-классы, видео о жизни животных биосферного резервата Метсола.

Для юных участников предусмотрели специальный детский суперспринт на 100 метров с разделением по возрастным группам. Победители и призеры во всех категориях получат медали и грамоты, а абсолютные чемпионы — ценные призы. Подробности можно узнать на странице фестиваля «ВКонтакте».

Ранее мы рассказывали, что 17 и 18 января в Петрозаводске пройдут Региональные соревнования и Республиканский фестивалб «На лыжи!».

Обсудить (0) в ленту
Главные новости сегодняшнего дня
17 января, 22:20 Хроника дня
Соревнования «Кубок надежды», Чемпионат и Первенство по художественной гимнастике проходят в Карелии
17 января, 17:21 Спорт
Автобус съехал в кювет на трассе в Карелии
17 января, 15:31 Происшествия
«Человек-легенда!» Экс-министр образования Карелии Галина Разбивная отмечает юбилей
17 января, 15:01 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение