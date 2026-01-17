Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

Программа фестиваля включает два насыщенных дня мероприятий.

В феврале фестиваль «Тропами Метсолы» (6+) сделает Костомукшу точкой притяжения для всех ценителей зимних видов спорта и активного отдыха, сообщает издание «64 параллель».

7 февраля гостей ждут массовый старт по скандинавской ходьбе на три километра, катание на ватрушках, финских санях и детском снегоходе. Площадки будут работать с 11:00 до 14:00.

Второй день фестиваля будет посвящен лыжным гонкам. Участники смогут выбрать дистанции 12,5 или 25 километров в зависимости от возраста и подготовки. Соревнования пройдут классическим стилем по живописным трассам зеленой зоны Костомукши. Заявки на участие принимаются до 31 января.

Помимо спортивных состязаний, организаторы подготовили культурно-просветительскую программу —экскурсии по природному центру заповедника, мастер-классы, видео о жизни животных биосферного резервата Метсола.

Для юных участников предусмотрели специальный детский суперспринт на 100 метров с разделением по возрастным группам. Победители и призеры во всех категориях получат медали и грамоты, а абсолютные чемпионы — ценные призы. Подробности можно узнать на странице фестиваля «ВКонтакте».

