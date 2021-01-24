Жителей Карелии приглашают на бесплатные юридические консультации

Жители Петрозаводска и районов Карелии до 31 января могут обратиться за бесплатной юридической помощью, сообщили в администрации города.

Консультации по правовым вопросам населению оказывают специалисты АНО "Мой Защитник". Инициатива реализуется в рамках проекта "Курс молодого юриста", поддержанного Фондом президентских грантов.

Юристы ведут прием в Петрозаводске: улица Андропова, дом 15 (офис 401).

Для получения консультации необходимо предварительно записаться по телефону: +7921 727 32 27.

Задать вопросы юристам можно также по электронной почте: lawcourse@mail.ru или посредством видеосвязи (Skype, Viber, WatsApp или ВК).