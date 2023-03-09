Жителей Карелии приглашают на бесплатные курсы по управлению госзакупками

Центр Дополнительного образования Карельского филиала РАНХиГС объявил о старте приема заявок на бесплатное обучение по курсам «Управление государственными и муниципальными закупками».

Программа повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» направлена на совершенствование имеющихся и приобретение новых компетенций специалистами, работающими в сфере закупок. Курсы будут полезны тем, кто занимается закупками, как для государственных, муниципальных, так и для корпоративных нужд. Обучающая программа проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Необходимая информация размещена на сайте Карельского филиала РАНХиГС в разделе «Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»» по ссылке.

По всем возникающим вопросам кандидаты могут получить консультацию у специалистов Центра дополнительного образования Карельского филиала РАНХиГС по телефону 8 (8142) 33-06-08.