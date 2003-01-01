Жителей Карелии приглашают на наблюдения за яркой кометой

Как рассказали в Астрономическом клубе «Астерион», главный объект предстоящих наблюдений — яркая комета C/2025 A6 (Lemmon).
«Надо ловить момент, пока у кометы хорошие условия видимости и блеск», — , отметили организаторы наблюдений.
Их проведут сегодня в районе посёлка Чална (61.880003, 34.005189). Время проведения: 19:00–21:00.
Астрономический клуб «Астерион» также опубликовал правила на наблюдениях:
— Наблюдения будут проходить между полями на грунтовой дороге, на сами поля с грунтовки выходить нельзя
— Никаких белых фонариков и съемок со вспышкой.
— Если едете с детьми, обязательно за ними присматривайте
— Температуры очень низкие, одевайтесь очень тепло, теплее чем обычно
— Добираться самостоятельно. Парковка строго на дороге с краю, где стоит метка на карте.