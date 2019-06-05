Жителей Карелии приглашают на спортивную "олимпиаду"

Спортивный праздник состоится 16 июня на стадионе "Юность", сообщили в минспорта Карелии.

Карелия традиционно присоединится к Всероссийскому олимпийскому дню – физкультурные и спортивные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах и городских округах республики.

Центральным местом проведения Олимпийского дня в Карелии станет Петрозаводск: спортивные и физкультурные события пройдут на площади Кирова и стадионе "Юность".

Впервые при содействии недавно созданного Государственного училища олимпийского резерва большой спортивный праздник также состоится в Кондопоге в 11.00 на городском стадионе.

Здесь будут организованы семейные эстафеты в формате спортивного "муравейника", игры по мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу, игре кююккя, а также мастер-классы по атлетической гимнастике на уличных тренажерах.