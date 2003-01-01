Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

Сегодня финальный концерт на набережной Онежского озера начнётся с выступления ансамбля «Кантеле». Начало в 14:00. (0+)

Программа:

14:00 — Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

14:30 — Тимур Мальцев — пианист, исполняющий широкий репертуар популярных зарубежных и российских групп и исполнителей. Изюминкой программы станет произведение, исполняемое в 6 рук.

15:00 — Алексей Иванов — 12-летний талант, участник фестиваля «Воздух», исполняет песни русского рока и собственные сочинения. Ему помогут Михаил Панзин (бас-гитара), Иван Мосин (кахон) и Антон Сергеев (пианино)

16:00 — Академический хор ПетрГУ — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

16:30 — Лина Тозан, выпускница музыкальной школы № 1 им Г. Синисало, исполнитель и импровизатор.

17:00 — Любительский хор Карельской государственной филармонии.

18:00 — Даша Жарова — девушка-пианист, исполняющая мелодичные фортепьянные композиции современных авторов.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что белое пианино служит последний сезон. В уличных условиях инструмент можно использовать не более двух лет. Этот как раз столько и использовался. Инструмент марки «Красный октябрь» предоставил Музыкальный театр. Он же примет пианино обратно и будет использовать его в качестве декораций во время спектаклей. Для будущего сезона подготовят другой инструмент. Уже поступают предложения от жителей города.