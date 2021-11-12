Жителей Карелии приглашают ночью с лыжами на Чернуху

В Беломорском районе пройдет ночная лыжная гонка.

Как сообщается в паблике газеты "Беломорская трибуна", 13 января пройдет третья ночная лыжная гонка "Проводы Старого Нового года".

"Приглашаем всех желающих на Чернуху 13 января. Регистрация участников в 21.30, старт в 22.00, дистанции: мужчины 3 км, женщины 2 км, дети – 1 км", - сообщили организаторы.

С собой просят взять налобные фонарики, лыжи-палки, чай в термосе (при желании), хорошее настроение!

Всем участникам обещают компанию веселых и позитивных людей, сертификаты, подарки, музыку и салют!

"Идея проведения ночной лыжной гонки принадлежит Сергею Аронсу, поддержала её – редакция газеты «Беломорская трибуна», так как именно в этот день, 13 января, коллектив отмечает свой профессиональный праздник – День печати", - напоминается в паблике.

Активное участие в мероприятии принимает Управление по физической культуре, делам молодёжи и развитию туризма, Беломорская ДЮСШ, Совет по спорту.

Также обещают традиционный фейерверк от Андрея Отченаш.