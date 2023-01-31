Жителей Карелии приглашают отучиться на следователя

Начался отбор абитуриентов для поступления в академию Следственного комитета России.
Следком Карелии рассказал о начале отбора абитуриентов на учебу в ведомственной академии в Санкт-Петербурге.
Студентов обучат правовому обеспечению национальной безопасности (квалификация «Юрист»), уголовно-правовая специализация.
Срок обучения пять лет. Желающие могут обратиться по адресу: Петрозаводск, улица Куйбышева, 7. Контактный телефон: 8 (8142) 592-567.
Выпускников могут отправить в любое подразделение Следкома РФ.
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