Жителей Карелии приглашают отучиться на следователя

Начался отбор абитуриентов для поступления в академию Следственного комитета России.

Следком Карелии рассказал о начале отбора абитуриентов на учебу в ведомственной академии в Санкт-Петербурге.



Студентов обучат правовому обеспечению национальной безопасности (квалификация «Юрист»), уголовно-правовая специализация.



Срок обучения пять лет. Желающие могут обратиться по адресу: Петрозаводск, улица Куйбышева, 7. Контактный телефон: 8 (8142) 592-567.

Выпускников могут отправить в любое подразделение Следкома РФ.