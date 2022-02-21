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Жителей Карелии приглашают попытать рыбацкое счастье на фестивале «Пудожские налимы»

Новости. Общество
17:20, 21 Февраля 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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В деревне Куганаволок пройдет фестиваль «Пудожские налимы-2022».

Праздник, который ежегодно собирает сотни гостей, состоится уже в эту субботу, 26 февраля. В этот день в деревне Куганаволок призы разыграют в следующих номинациях: самый большой улов, самая крупная рыба, самая удачливая рыбачка. Традиционно специальный приз получит рыбак, поймавший символ фестиваля — налима. Обязательно отметят и самых удачливых юных рыбаков в возрасте до 14 лет. На фестивале будут рады видеть опытных рыболовов, самого возрастного участника наградят специальным призом, сообщается на сайте правительства республики.

Гостями и участниками праздника станут артисты Пудожского народного хора, сотрудники Пудожского музея, с которыми можно будет смастерить льняную куклу или браслет.

Участников и гостей фестиваля ждут игры и конкурсы, лотерея, два вида ухи, горячий чай и развлекательная программа.

Подробности можно узнать здесь.

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