Жителей Карелии приглашают попытать рыбацкое счастье на фестивале «Пудожские налимы»

В деревне Куганаволок пройдет фестиваль «Пудожские налимы-2022».

Праздник, который ежегодно собирает сотни гостей, состоится уже в эту субботу, 26 февраля. В этот день в деревне Куганаволок призы разыграют в следующих номинациях: самый большой улов, самая крупная рыба, самая удачливая рыбачка. Традиционно специальный приз получит рыбак, поймавший символ фестиваля — налима. Обязательно отметят и самых удачливых юных рыбаков в возрасте до 14 лет. На фестивале будут рады видеть опытных рыболовов, самого возрастного участника наградят специальным призом, сообщается на сайте правительства республики.

Гостями и участниками праздника станут артисты Пудожского народного хора, сотрудники Пудожского музея, с которыми можно будет смастерить льняную куклу или браслет.

Участников и гостей фестиваля ждут игры и конкурсы, лотерея, два вида ухи, горячий чай и развлекательная программа.

Подробности можно узнать здесь.