Жителей Карелии приглашают посчитать оставшихся на зимовку уток

Ученые приглашают жителей Карелии принять участие в подсчете зимующих уток.

Союз охраны птиц России проводит акцию «Серая шейка-2026» — общероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц. К ней присоединится и Карелия. По ее результатам специалисты оценивают, как меняется численность и поведение перелетных птиц, остающихся на зимовку в населенных пунктах.

— Жители Карелии могут принять участие в учёте. Данные по нашему региону будут приниматься до конца месяца. Участие в акции — это помощь ученым в оценке количества зимующих птиц, а также возможность ближе познакомиться с водоплавающими своего края. В этом году координаторы особо просят подключиться районы республики, — сообщили в КарНЦ РАН.

По словам координатора акции в Карелии, инженера-исследователя Института биологии КарНЦ РАН Андрея Толстогузова, помимо Петрозаводска активны города Олонец и Медвежьегорск. Однако по большинству районов данных по-прежнему мало.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо прийти в период с 17 по 31 января в место скопления водоплавающих птиц и зафиксировать по возможности следующие данные:

1) дату, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт ближайший к водоёму);

2) название водоёма или группы водоёмов;

3) маршрут: начальный пункт — конечный пункт;

4) погоду в день учёта и её основные изменения, мешала ли погода учёту;

5) площадь водоема или длина и ширина участка реки;

6) ледовую обстановку (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т. п.);

8) число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;

9) поведение птиц, их отношение к человеку;

10) дополнительную информацию (при наличии);

11) ФИО наблюдателя, электронный адрес или телефон.

Материалы необходимо направить координатору акции Андрею Толстогузову по адресу или в личные сообщения группы «ВКонтакте».

Задать интересующие вопросы о птицах Петрозаводска и Карелии орнитологу Андрею Толстогузову можно будет 18 января. С 12.00 до 12.20 он будет находиться в Парке 50-летия Пионерской организации (в «ямке» неподалеку от Петрозаводского государственного университета, у скульптуры медведя).

