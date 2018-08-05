Жителей Карелии приглашают принять участие в конкурсе на креативный слоган о борьбе с мусором

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии объявило конкурс на лучший слоган, мотивирующий граждан не мусорить.

В рамках ежегодной акции ОНФ "Чистое Онего" общественники предлагают жителям Карелии проявить себя, придумав креативный девиз, призывающий население не оставлять после мусор в лесах и на берегах водоемов.

Как отметили в ОНФ, активисты постоянно проводят акции и субботники по уборке мусора, реализуя проект "Генеральная уборка/ Интерактивная карта свалок". Общественники видят, что если в населенных пунктах еще как-то убирают свалки, то в лесу горы мусора только растут. На пляжах, особенно диких, мусор оставляют отдыхающие. Водоемы загрязняются рыбаками, даже отдаленные места, куда добраться можно только зимой. В лесу бутылки и пакеты остаются после туристов, горе-грибников и ягодников.

"Отношение к природе - это своего рода индикатор патриотизма. Почему нельзя мусорить? Не только потому, что некрасиво. Синтетическая упаковка разлагается в течение многих сотен лет, выделяя при распаде токсичные вещества, которые впитываются в почву, растения, грибы, ягоды, попадают в водоемы. Это яд медленного действия, а потом мы удивляемся такому количеству болеющих людей. И хотя систематические акции приводят к определенному эффекту, но хочется, чтобы сегодня все жители и гости Карелии в первую очередь понимали, что "Чисто там, где не мусорят!». Поэтому наш конкурс о том, что мусорить – это не круто! Круто соблюдать чистоту!"", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Свои слоганы, девизы можно оставлять в комментариях здесь, размещать у себя на странице в ВК при перепосте записи, ставя хэштеги - #ЧистоеОнего #ОНФКарелия #РоссияБезСвалок или направить на электронную почту 10region@onf.ru

Последний день приема работ на конкурс - 5 сентября 2018 года. Победители конкурса получат призы с символикой акции. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября на акции "Чистое Онего".