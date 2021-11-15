Жителей Карелии приглашают присоединиться к благотворительной акции

Поддержать всемирный день благотворительности могут все неравнодушные жители республики, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали в Минздраве Карелии, #ЩедрыйВторник — всемирный день благотворительности, основная цель которого — дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. В этот день участники совершают разнообразные добрые дела — собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет.

В 2016–2019 годам к инициативе присоединилось более 4 тысяч организаций из всех регионов страны. В дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастают в среднем в два раза.

Организатор проекта в России — Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ».

В 2021 году #ЩедрыйВторник пройдет 30 ноября. Мероприятия в рамках инициативы #ЩедрыйВторник рекомендуется проводить в период с 20 ноября по 4 декабря 2021 года.