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Жителей Карелии приглашают присоединиться к новогодней акции «Ёлка желаний»

Новости. Общество
16:39, 17 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В этом году помочь выполнить новогоднее желание ребят можно до 28 февраля 2022 года.

Участие в этой всероссийской акции принял Президент России Владимир Путин. Традиционно к акции «Ёлка желаний» присоединяются первые лица страны, руководители регионов, различные различные учреждения и жители, напомнили в правительстве республики.

Исполнителем желания и партнером акции может стать каждый. Государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица, – у всех есть возможность подарить радость и волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф.

«Ёлка желаний» – это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Её цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Инициатором подобной акции в Карелии выступил Артур Парфенчиков. Новогодние пожелания детей с инвалидностью, находящихся в трудной жизненной ситуации собраны Благотворительным фондом имени Арины Тубис.

В этом году о своих мечтах рассказали ребята из Петрозаводска, Костомукши, Медвежьегорска, Сортавалы, Лоух, Олонца, Кеми, деревень Верховье и Салми. Среди пожеланий детей: поездки на море, ноутбуки, планшеты, наборы игрушек, портативная колонка и велосипед. Открытки с пожеланиями развешены на елке, установленной в холле Правительства Карелии. Уже выразили готовность участвовать в акции многие предприниматели, депутаты, руководители организаций.

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Комментарии

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Оффнутый протестун
2021-12-17 17:07:40
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