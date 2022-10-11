Жителей Карелии приглашают проверить свои знания по экологии во время диктанта

Всероссийский экологический диктант пройдет с 11 по 27 ноября, сообщили в Минприроды Карелии.

Экологический диктант пройдет с 11 по 27 ноября по всей стране и за ее пределами. Минприроды Карелии приглашает к участию всех желающих.



Диктант охватывает широкий спектр тем: Арктика, климат, лес, отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух.



Новшество этого года — портал «Экодиктант. рус» пополнится разделом «ЭкоКарьера», где можно будет узнать, как начать заботиться о природе профессионально. В нем сформируют реестр экологических профессий, подготовят сведения о получении профессионального образования и повышения квалификации.



В прошлом году свои экологические знания проверили более 10 тысяч жителей Карелии.