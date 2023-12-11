Жителей Карелии пригласили на «Лыжню России»

На Госуслугах открылась регистрация на «Лыжню России».

В Министерстве образования и спорта Карелии пригласили к участию в «Лыжне России» и рассказали о том, что портал Госуслуг используется впервые по всей стране для записи на соревнования.



Заявиться на участие в гонке можно в режиме онлайн.



Уведомление о регистрации будет направлено в течение 5 рабочих дней. Преимуществом услуги является то, что для участия в самом событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ.



«Лыжня» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



Соревнования состоятся 10 февраля 2024 года.





В Минобразования и спорта Карелии напомнили, что «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.