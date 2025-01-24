Жителей Карелии пригласили на встречу с известным фотографом

Предварительная запись возможна по электронной почте.

Жителей региона приглашают на встречу с фотографом Вартаном Цатуряном, которая пройдет 29 января в 17.30. Предварительная запись по почте . Об этом сообщили в паблике КАРЕЛИЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ инфо-гид по Карелии.

«Друзья, мы приглашаем вас в гости на встречу с удивительным человеком! Его творчество восхищает тысячи жителей нашей Республики! Он снова и снова влюбляет нас в любимую Карелию и не устает показывать нам ее красоты! Имя известно далеко за пределами нашей Республики, хотя этот скромный человек никогда не задумывался о народной славе.

Мы приглашаем вас на встречу с замечательным фотографом, тонко чувствующим прекрасное!», — написали авторы поста.

Ранее сообщали, что Петрозаводский вокзал обзавелся луной. Фотограф запечатлел, как ночное светило заземлилось на шпиль.