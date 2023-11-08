Жителей Карелии пригласили потренироваться в электронном голосовании на выборах

ЦИК России проводит общероссийскую тренировку дистанционного электронного голосования.

С 15 по 17 ноября каждый избиратель с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг может принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).



Жителей Карелии пригласили поучаствовать во общероссийской тренировке по использованию систем ГАС «Выборы», «Цифровая платформа» и ДЭГ.



Тренировку проводят в преддверии выборов президента России, сообщили власти нашего региона.



Чтобы испытать систему ДЭГ, необходимо:



- с 1 по13 ноября 2023 года подать заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги»;



- с 08.00 15 ноября до 20.00 17 ноября авторизоваться на портале ДЭГ под своей учетной записью «Госуслуги» и проголосовать.



Вся процедура займет не более пяти минут, обещают организаторы. При этом тренировка не влияет на результат официального голосования, используются тестовые данные.



Для участия в тестировании ДЭГ не нужно идти на избирательный участок.



В Госкомитете по безопасности населения нашего региона напомнили о том, что Карелия входит в число 30 субъектов РФ, в которых на выборах применяли дистанционное электронное голосование.



По мнению ЦИК РФ, на выборах президента республика может претендовать на участие в ДЭГ.