Жителей Карелии пригласили принять участие в семейной эстафете воспоминаний

Мероприятие приурочили развитию семейных традиций и демографическим инициативам в стране.

Уходящий 2024 год был посвящен укреплению семейных ценностей в России. За это время в стране произошло много позитивных событий. Семьи вместе создавали историю, открывали традиции, собирали капсулы времени и покоряли стихии, космическое пространство. Об этом сообщили в паблике Министерство социальной защиты РК.

По этой причине перед праздниками сайт Года семьи запустил семейную эстафету воспоминаний с 6 по 30 декабря. И приглашает вас делиться запоминающимися событиями, произошедшими с вами и вашей семьей в этом году. Чтобы участвовать в эстафете, необходимо написать пост с рассказом о важных семейных событиях или делах для семей за год; добавить доброе семейное пожелание друзьям, близким или даже коллегам и компаниям, чтобы передать семейную эстафету на 2025 год; добавить к рассказу фото или видео; поставить хештеги #СамыйСемейныйГод #ГодСемьи.

«Семья — это любовь на всю жизнь! Мы благодарим всех, кто вдохновлял других на добрые поступки, принимал участие в активностях, демографических инициативах, делился детскими рисунками, улыбками и идеями поддержки семей России. Ведь семья — это основа всего и самое важное», — написали авторы поста.

Ранее писали о том, что в Петрозаводске пройдет благотворительная выставка-раздача бездомных кошек, которые обретут свою семью.