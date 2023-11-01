Жителей Карелии пригласили присоединиться к этнографическому диктанту

Большой просветительский диктант стартует 3 ноября.

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом состоится VIII международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», сообщили социальные работники республики.





Стартует акция 3 ноября и продлится до 8 числа. Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте.



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Отметим, задание организаторы оформили в виде теста, состоящего из 30 вопросов.