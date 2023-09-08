Жителей Карелии пригласили массово пройти маршрутом здоровья

В Петрозаводске пройдет традиционная акция «10 тысяч шагов с врачом».
В центре общественного здоровья рассказали об очередной акции здоровья.
Жителей Карелии пригласили принять участие в ежегодной профилактической акции «10 тысяч шагов с врачом».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца, уточнили в паблике центра общественного здоровья.
Акция состоится 23 сентября с 11.00 до 14.00 часов на набережной Онежского озера.
Участники акции пройдут по набережной Онежского озера от памятника Куусинену до памятника Петру I и обратно.
На маршруте — на площади у памятника и вдоль набережной — будут работать площадки медицинских учреждений и партнёров акции.
Участников акции также ждут различные розыгрыши.
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