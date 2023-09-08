Жителей Карелии пригласили массово пройти маршрутом здоровья

В Петрозаводске пройдет традиционная акция «10 тысяч шагов с врачом».

В центре общественного здоровья рассказали об очередной акции здоровья.

Жителей Карелии пригласили принять участие в ежегодной профилактической акции «10 тысяч шагов с врачом».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню сердца, уточнили в паблике центра общественного здоровья.

Акция состоится 23 сентября с 11.00 до 14.00 часов на набережной Онежского озера.

Участники акции пройдут по набережной Онежского озера от памятника Куусинену до памятника Петру I и обратно.

На маршруте — на площади у памятника и вдоль набережной — будут работать площадки медицинских учреждений и партнёров акции.



Участников акции также ждут различные розыгрыши.