Жителей Карелии привьют из-за массового распространения кишечной инфекции

В поселке Чална Пряжинского района проведут вакцинацию населения против вирусного гепатита А.

В связи с регистрацией в поселке Чална Пряжинского района случаев острых кишечных заболеваний Минздрав Карелии в соответствии с решением межведомственной комиссии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения организовал проведение вакцинации против вирусного гепатита А, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Республиканской инфекционной больницей за счет средств подпрограммы "Вакцинопрофилактика" ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия" закуплена вакцина, которая сегодня будет доставлена в Петрозаводск самолетом и передана Пряжинской центральной районной больнице.

Пряжинской центральной районной больницей для осуществления иммунизации населения поселка Чална против гепатита А сформированы специальные прививочные бригады, готовые начать прививочную кампанию после получения вакцины.

Приказом Минздрава Карелии предписано завершить вакцинацию до 1 марта.