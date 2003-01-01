Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

В последнее время в разных регионах России фиксируются случаи обнаружения подозрительных предметов, замаскированных под бытовые объекты: купюры, игрушки, флешки, брелоки, коробки.

Эти предметы могут быть опасными, сообщает Следком. Они часто попадают на улицы, в парки, возле школ, в транспорт — и могут быть найдены детьми и взрослыми.

В Следственном комитете по Карелии рассказали, что делать, если вы нашли подозрительный предмет:

— ни в коем случае не поднимайте, не трогайте, не открывайте;

— уведите детей и людей на безопасное расстояние;

— позвоните в службу спасения — 112;

— спокойно опишите предмет: где найден, как выглядит, есть ли провода, шумы, запахи;

— дождитесь специалистов, не приближайтесь, не покидайте место до их прибытия.

Чего нельзя делать:

— проверять предмет самостоятельно;

— передвигать, вскрывать, разбирать;

— снимать фото/видео вблизи;

— публиковать снимки и информацию в соцсетях и мессенджерах;

— пользоваться мобильным телефоном рядом с предметом.

Специалисты также посоветовали объяснить детям: «Если ты видишь что-то необычное — игрушку, купюру, флешку — не бери, не трогай. Позови взрослого. Скажи, где это лежит. Это не страшно — это правильно».

Следственное управление СК России по Республике Карелия призывает всех быть внимательными.

Ранее мы рассказывали, что Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал школьников быть бдительными и не поднимать предметы на улицах.