Жителей Карелии призывают подарить книги детям

Карелия присоединится к шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

С 7 по 14 февраля пройдет Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Об этом информирует сайт Нацбиблиотеки республики.

Цель акции — cбор книг для нуждающихся библиотек.

В рамках акции на площадке Национальной библиотеки Карелии будет организован сбор книг для сельских библиотек. Библиотеки Карелии примут в дар книги современных российских и зарубежных детских писателей — художественные и научно-познавательные, книги-игрушки для самых маленьких, книги для детей дошкольного и школьного возраста.

Книги последних пяти лет выпуска в хорошем состоянии можно принести в часы работы читальных залов библиотеки по адресу: ул. Пушкинская, д. 5, кафедра регистрации читателей (2 этаж) и Центр детского чтения (3 этаж).