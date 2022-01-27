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Жителей Карелии призывают подарить книги детям

Новости. Культура
17:40, 28 Января 2022
фото: Национальная библиотека Республики Карелия

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Карелия присоединится к шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

С 7 по 14 февраля пройдет Шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Об этом информирует сайт Нацбиблиотеки республики.

Цель акции — cбор книг для нуждающихся библиотек.

В рамках акции на площадке Национальной библиотеки Карелии будет организован сбор книг для сельских библиотек. Библиотеки Карелии примут в дар книги современных российских и зарубежных детских писателей — художественные и научно-познавательные,  книги-игрушки для самых маленьких, книги для детей дошкольного и школьного возраста. 

Книги последних пяти лет выпуска в хорошем состоянии можно принести в часы работы читальных залов библиотеки по адресу: ул. Пушкинская, д. 5,  кафедра регистрации читателей (2 этаж) и Центр детского чтения (3 этаж).

 

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