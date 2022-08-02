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Роспотребнадзор по телефону расскажет жителям Карелии о качестве школьных товаров

Новости. Общество
18:00, 11 Августа 2022
фото: © pixabay.com

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Роспотребнадзор Карелии проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Управление Роспортебнадзора по Карелии с 15 по 26 августа организует «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8(8142) 79-74-20 в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 13.45.

За получением консультаций можно обращаться в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А, тел. (8-81431) 4-31-77;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д. 12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д. 23, тел. (8-81459) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д. 14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 12, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8-81430) 4-79-05;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 6, тел. (8-81451) 7-71-01;

- г. Пудож, ул. Ленина, д. 48А, тел. (8-81452) 5-13-53.

Также получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав потребителей при приобретении детских товаров и школьных принадлежностей можно в Консультационном центре и консультационных пунктах Центра гигиены и эпидемиологии Карелии»:

- г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 13А, каб. 23, тел. (8-8142) 56-12-07 (понедельник – четверг с 9.00 до 16.45, пятница с 9.00 до 13.00);

- г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А, тел. (8- 81431) 4-37-92 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д. 23, тел. (8-81459) 5-11-67 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 10, тел. (8-81430) 4-65-43 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 7, тел. (8-81433) 4-16-59 (пятница с 14.00 до 15.00);

- г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 36, тел. (8-81458) 2-29-64 (пятница с 14.00 до 15.00).

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