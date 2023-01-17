Жителей Карелии просят помочь госпиталю, пострадавшему от обстрела

Помощь нужна и другим больницам, в которых лечатся взрослые и дети, получившим ранения в ходе СВО.

Продолжается акция Союза женщин России и Комитета семей воинов Отечества «Добро госпиталям». Об этом напомнила координатор карельского регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко, которая недавно вернулась из 10-дневной командировки на Донбасс. На своей странице «Вконтакте» она попросила помочь госпиталю, который продолжает работать после обстрела, и другим больницам, где проходят лечение военные и мирные жители,

«Этот госпиталь в зоне СВО за день до моего визита обстреляли, но врачи продолжили спасать жизни в подвалах, без оборудования и столов. Врачи терпеливо восстанавливают операционные и работают снова, но им и пациентам: раненым военным, мирным жителям, детям — очень нужна наша с вами помощь!» — пишет Алена Олихейко.

Помочь можно, присоединившись к акции «Добро госпиталям». Она проходит по 27 января включительно на всей территории Карелии. В Петрозаводске медикаменты, медицинские инструменты и средства реабилитации приносите в пункт сбора на базе Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 5, пом. 6Н. Он работает по будням с 9 до 17 часов. В выходные только по предварительному звонку.

Нужны бинты, пластыри, обезболивающие, шприцы, шовный материал, пробиотики, скальпели, гемостатическое губки, тактические ножницы и многое другое (полный список).

Адреса в районах Карелии можно уточнить, написав под постом или в личные сообщения в группе карельского отделения Союза женщин России.

«Также очень порадуют игры, книги, наборы для рисования для детей, газеты и книги для взрослых, а также ваши теплые письма со словами поддержки! Все будет передано в стационарные и полевые госпитали, в которых, в том числе, оказывают первичную помощь и нашим землякам, убедилась лично», — говорит Алена Олихейко.

Информацию можно уточнить телефонам 50-50-33, 8 (921) 016-69-25, 8 (921) 016-69-25.