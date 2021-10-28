Жителей Карелии просят помочь многодетной семье, чудом спасшейся от огня

Многодетная семья, лишившаяся дома из-за недавнего пожара в поселке Лоухи, осталась без средств к существованию.

Недавно мы писали о пожаре в поселке Лоухи — там ночью 24 октября сгорел деревянный дом. Из охваченного огнём дома было эвакуировано шесть человек. Жители не пострадали. В ходе тушения личным составом был спасен кот.

Жители поселка Лоухи просят помочь многодетной семье, чье имущество вместе с документами было полностью уничтожено огнем.

Новость об этом опубликована на паблике «Благотворительность от сердца к сердцу!»

«Не передать весь ужас словами, семья осталась без крова, без документов и средств к существованию — огонь всё унёс! Мы с вами простой народ, кто может протянуть руку помощи семье, которая попала в трудную жизненную ситуацию», - сообщают организаторы благотворительной акции.

Требуются вещи первой необходимости: белье, средства гигиены, одежда для детей.

Подробная информация опубликована на странице сообщества.