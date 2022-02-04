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Жителей Карелии просят рассказать о мемориальных деревьях

Новости. Общество
09:42, 09 Февраля 2022
фото: © Законодательное собрание РК

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В Карелии власти просят жителей помочь с формированием реестра о деревьях, памятных скверах и аллеях, высаженных выдающимися и известными гражданами России к памятными датам и событиям.

Минприроды Карелии просит жителей поделиться воспоминаниями, копиями фото- и видеоматериалов, газетных очерков и статей о деревьях, которые были посажены до войны и в послевоенный период и которые сохранились до настоящего времени. Об этом информирует паблик министерства.

В результате планируется создать реестр централизованного учета мемориальных деревьев, памятных скверов и аллей России.

Информация может быть представлена как об отдельных деревьях, так и об аллеях, парках, скверах, имеющих мемориальное значение. 

Ранее сообщалось, что в микрорайоне малоэтажной застройки в Петрозаводске вырубили участок леса.

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