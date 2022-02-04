Жителей Карелии просят рассказать о мемориальных деревьях

В Карелии власти просят жителей помочь с формированием реестра о деревьях, памятных скверах и аллеях, высаженных выдающимися и известными гражданами России к памятными датам и событиям.

Минприроды Карелии просит жителей поделиться воспоминаниями, копиями фото- и видеоматериалов, газетных очерков и статей о деревьях, которые были посажены до войны и в послевоенный период и которые сохранились до настоящего времени. Об этом информирует паблик министерства.

В результате планируется создать реестр централизованного учета мемориальных деревьев, памятных скверов и аллей России.

Информация может быть представлена как об отдельных деревьях, так и об аллеях, парках, скверах, имеющих мемориальное значение.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне малоэтажной застройки в Петрозаводске вырубили участок леса.