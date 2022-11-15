Жителей Карелии с высокими морально-волевыми качествами приглашают на службу в ОМОН

Открыт конкурсный набор на службу в ОМОН, сообщили в Росгвардии Карелии.

В подразделение ОМОН «Илвес» территориального управления росгвардии открыт конкурсный набор на службу.

Требования к кандидатам на участие в конкурсном отборе:

– гражданство РФ;

– мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествам, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации;

– наличие образования не ниже полного среднего (11 классов);

– отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.

В качестве преимуществ для кандидатов авторы вакансии называют надбавки за службу в специальном подразделении, возможность бесплатно учиться и повышать квалификацию в вузах войск национальной гвардии и МВД, льготное исчисление стажа (год службы за полтора), страхование жизни и здоровья, вещевое и медицинское обеспечение, регулярные занятия физической и огневой подготовкой, возможность получить спортивные звания и разряды.

Вопросы о приеме на службу можно задать по телефону: 77-14-71