Жителям Карелии предлагают сделать прививку против малой чумы

В Карелии началась вакцинация против туляремии.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости туляремией в Карелии началась вакцинация жителей против малой чумы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сделать прививки предлагают жителям неблагоприятных по туляремии районов, среди которых Пряжинский, Пудожский, Олонецкий, Сортавальский, Прионежский, а также в этом числе Петрозаводск.

За прививкой против туляремии жители республики могут обращаться в медицинскую организацию по месту жительства. Для жителей Петрозаводска - это городская поликлиника №4, уточнили в Роспотребнадзоре Карелии.

Перед прививкой обязательно определят наличие специфического иммунитета с помощью одной из серологических или кожноаллергических реакций. Прививку сделают только тем, у кого выявят отрицательную реакцию.

Вакцинацию проводят однократно накожно или внутрикожно.

Стойкий иммунитет сформируется спустя 20-30 дней. После вакцинации от туляремии иммунная защита сохраняется до 5 лет. Если по истечении этого времени сохраняется риск заражения, врачи рекомендуют ревакцинацию.

Ранее в Минздраве Карелии предупредили о том, что в одиннадцати районах республики можно заразиться малой чумой.