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Новости. Общество
18:40, 13 Апреля 2018

Жителей Карелии в возрасте 60 лет и старше зовут оформлять загранпаспорт

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Управление по вопросам миграции МВД по Республике Карелия проводит акцию "60 +".

Сотрудники миграционной службы в специально отведенное время будут осуществлять прием граждан, достигших возраста 60 лет и старше, желающих оформить заграничные паспорта.
Акция пройдет 18 апреля с 14 до 16 часов. За услугой необходимо обращаться по адресу: Петрозаводск, проспект А.Невского, 17, 1 этаж, кабинет № 4.

Заявителям необходимо иметь при себе следующие документы:
- заполненная анкета-заявление (для получения паспорта нового поколения – в 1 экз., для получения паспорта старого образца – в 2 экз.);
- паспорт гражданина РФ;
- реквизиты документа об оплате госпошлины в размере 3500 рублей (за паспорт нового поколения сроком действия 10 лет) или 2000 рублей (за паспорт старого образца сроком действия на 5 лет);
- заграничный паспорт, выданный ранее (при наличии и если срок его действия не истек).

Следует обратить внимание на то, что фотографирование на заграничный паспорт нового поколения будет происходить непосредственно во время приема документов.

Для оформления паспорта старого образца необходимо предоставить 3 фотографии.

Пожилым людям, которым будет затруднительно заполнить заявление, сотрудники полиции окажут помощь.

Подробно ознакомиться с перечнем документов, образцами заполнения бланков, а также скачать бланки для заполнения можно на сайте ГУВМ МВД России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-13 18:45:49
Пусть валят все, кто может и кто хочет. Можно для этого работать в непрерывном режиме, без выходных. Чище воздух будет.
Гость
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