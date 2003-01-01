Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

С 12 по 18 января карельские энергетики продолжат работы по ремонту и модернизации энергообъектов.
Кратковременные отключения электроэнергии с 12 по 18 января возможны в двух районах республики.
Олонецкий национальный муниципальный район:
— 13 января с 10.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Новая (дома 1-14).
— 14 января с 10.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 35, 37, 45, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-В).
Прионежский муниципальный район:
— 12 января с 10.00 до 16.00. СНТ «Ветеран».
— 13 января с 10.00 до 16.00. СНТ «Нелукса», СНТ «Виктория».
— 15 января с 10.00 до 16.00. СНТ «Русский север», СНТ «Резервный».
— 16 января с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Пионерская. Переулок Ивовый.
Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38.