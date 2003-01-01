Жителей Карелии вновь предупреждают о возможном отключении электричества

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 12 по 18 января возможны в двух районах республики.

С 12 по 18 января карельские энергетики продолжат работы по ремонту и модернизации энергообъектов.

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

В Карелии инвестируют более 21 млн рублей в образовательный центр, включающий в себя музей оленя, гаги и ездовой собаки

С января 2026 года шесть услуг по оформлению земель можно будет получить в муниципалитетах Карелии

В России люди смогут отдохнуть 3 дня подряд уже в феврале и марте

Пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году

Одиннадцать человек пострадали в ДТП на улицах Петрозаводска

От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году

