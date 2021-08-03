Жителей Карелии ждет «Литературный призыв»

Центральная городская библиотека Петрозаводска принимает заявки на участие республиканском литературном конкурсе в рамках Гусаровских чтений, сообщили в администрации города.

Центральная городская библиотека имени Д. Я. Гусарова продолжает прием заявок на республиканский конкурс «Литературный призыв». Поучаствовать в нем предлагают жителям республики старше 16 лет. Мероприятие проводится в рамках XXI Гусаровских чтений «Книга — память оживит».

На конкурс принимаются видеозаписи чтения произведений карельского писателя.

Задачи конкурса — популяризация творчества Дмитрия Гусарова, а также поддержка добрых читательских традиций.

Материалы принимаются до 25 сентября. Требования к работам определены положением о проведении конкурса. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте городской администрации.