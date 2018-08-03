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Новости. Общество
13:12, 03 Августа 2018

Жителей Карелии ждет сюрприз после открытия обновленного офтальмологического центра

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Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.

Инвестор из Литвы, наш соотечественник, предприниматель и учредитель офтальмологического центра Олег Ковригин рассказал, как идет работа по преображению и обновлению клиники на набережной Варкауса, и открыл секрет, какой сюрприз ждет посетителей 30 сентября.

Красную ленточку на открытии обновленного офтальмологического центра Карелии планируется перерезать 30 сентября!

"В настоящий момент в здании идут отделочные работы, которые находятся в завершающей стадии, - сказал Ковригин. - Мы вылизываем все здание, чтобы сделать к 30 сентября. Технический надзор работает ежедневно. Все работы жестко контролируются. Все фотографируется, фиксируется и показывается технадзору. Без подписи архитектора или реконструктора не выдается допуск к следующим видам работ. Делаем все на совесть, используем одни из самых дорогих стройматериалов, применяем самые надежные технологии. Работы идут по графику. Нам осталось два месяца – мы уложимся. Параллельно заказывается все, что необходимо: мебель, оборудование экспертного класса".

Как признался Ковригин, он как инвестор все работы выполняет за свой счет, который, по его словам, увеличивается с каждым днем: и с первоначальных 600 млн рублей вырос до 10 млн евро.

"Повода для обращения к чиновникам нет, делаем все сами, - сказал Олег Ковригин, - что касается необходимых разрешений, то проблем с получением не испытываем. Все делается быстро, не затягивается. 30 сентября перережем ленточку, на открытие обновленного офтальмологического центра Карелии пригласим правительство и СМИ".

Какой сюрприз подготовил инвестор для пациентов офтальмологического центра Карелии, можно узнать здесь.

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Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
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