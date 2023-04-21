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Жителей Карелии ждут семейные заезды на роликах (6+)

Новости. Общество
17:40, 05 Июля 2023
фото: © администрация Петрозаводска / ВК

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В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Петрозаводске пройдет спортивный фестиваль.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, спортивный праздник (6+)  пройдет в День семьи, любви и верности на спорткомплексе «Курган».

В программе заезды на роликах для разных возрастных групп на 500 метров, а также на 1, 2 и 3 километра.

Основными участниками праздничных состязаний станут активисты «Движения первых», отметили в городской администрации.

Присоединиться к заездам смогут семейные команды от двух человек: дети, их родители, братья и сестры, дедушки и бабушки.

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В заявке нужно указать название команды, информацию о ее составе, отметить выбранную дистанцию и наличие медицинской страховки.

Номера начнут выдавать в 09.00 часов. Ролики у участников должны быть свои, напомнили в мэрии карельской столицы.

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