Жителей Карелии ждут семейные заезды на роликах (6+)

В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Петрозаводске пройдет спортивный фестиваль.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, спортивный праздник (6+) пройдет в День семьи, любви и верности на спорткомплексе «Курган».

В программе заезды на роликах для разных возрастных групп на 500 метров, а также на 1, 2 и 3 километра.



Основными участниками праздничных состязаний станут активисты «Движения первых», отметили в городской администрации.

Присоединиться к заездам смогут семейные команды от двух человек: дети, их родители, братья и сестры, дедушки и бабушки.



Каждому участнику необходимо пройти регистрацию по ссылке.

В заявке нужно указать название команды, информацию о ее составе, отметить выбранную дистанцию и наличие медицинской страховки.



Номера начнут выдавать в 09.00 часов. Ролики у участников должны быть свои, напомнили в мэрии карельской столицы.