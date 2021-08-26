Жителей Карелии зовут в контролеры и переписчики

Карелиястат набирает работников для организации переписи населения на территории республики.
В преддверии Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, Карелиястат продолжает набор кадров для проведения опросов граждан.
Активным участником кампании может стать каждый, кому исполнилось 18 лет. Общительность и владение компьютерной техникой будут являться преимуществом при отборе кандидатов. К своим обязанностям контролеры и переписчики приступят после обучения, напоминают в Карелиастате.
По вопросам трудоустройства можно обращаться:
— в электронном виде: P10_mail@gks.ru
— по телефонам к Уполномоченным по вопросам переписи населения в городских округах и муниципальных районах республики ежедневно (кроме выходных) с 10.00 ч. — 15.00 ч.:
Петрозаводск — 89116603608, 89116602753, 89116603089
Костомукша — 89116603628;
Беломорский район — 89116601918;
Калевальский район — 89116604012;
Кемский район — 89116604032;
Кондопожский район — 89116601518;
Лахденпохский район — 89116601440;
Лоухский район — 89116604494;
Медвежьегорский район — 89116604546;
Муезерский район — 89116604468;
Олонецкий район — 89116601903;
Питкярантский район — 89116603362;
Прионежский район — 9116603089;
Пряжинский район — 89116603419;
Пудожский район — 89116604184;
Сегежский район — 89116602575;
Сортавальский район — 89116601272;
Суоярвский район — 89116604182.
Для справок: Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, каб.423, каб. 304, тел: (814-2) 76-59-53, 89116604546, (814-2) 76-59-35, (814-2) 76-93-57.
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