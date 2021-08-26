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Жителей Карелии зовут в контролеры и переписчики

Новости. Общество
17:20, 27 Августа 2021
фото: © «Карелиястат»

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Карелиястат набирает работников для организации переписи населения на территории республики.

В преддверии Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, Карелиястат продолжает набор кадров для проведения опросов граждан.

Активным участником кампании может стать каждый, кому исполнилось 18 лет. Общительность и владение компьютерной техникой будут являться преимуществом при отборе кандидатов. К своим обязанностям контролеры и переписчики приступят после обучения, напоминают в Карелиастате.

По вопросам трудоустройства можно обращаться:

— в электронном виде: P10_mail@gks.ru

— по телефонам к Уполномоченным по вопросам переписи населения в городских округах и муниципальных районах республики ежедневно (кроме выходных) с 10.00 ч. — 15.00 ч.:

Петрозаводск — 89116603608, 89116602753, 89116603089

Костомукша  — 89116603628;

Беломорский район — 89116601918;

Калевальский район — 89116604012;

Кемский район — 89116604032;

Кондопожский район — 89116601518;

Лахденпохский район — 89116601440;

Лоухский район — 89116604494;

Медвежьегорский район — 89116604546;

Муезерский район — 89116604468;

Олонецкий район — 89116601903;

Питкярантский район — 89116603362;

Прионежский район — 9116603089;

Пряжинский район — 89116603419;

Пудожский район — 89116604184;

Сегежский район — 89116602575;

Сортавальский район — 89116601272;

Суоярвский район — 89116604182.

Для справок: Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, каб.423, каб. 304, тел: (814-2) 76-59-53, 89116604546, (814-2) 76-59-35, (814-2) 76-93-57.

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