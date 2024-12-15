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Жителей Кемского района пригласили к участию в новогоднем флешмобе

Новости. Общество
16:20, 16 Декабря 2024
фото: © Людмила Корвякова

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Участник, чья фотография наберет самое большое количество лайков, получит памятный приз от администрации района.

В паблике администрации Кемского района объявили новогодний флешмоб.

Участникам нужно украсить окна своей квартиры, дома или офиса в новогоднем стиле и опубликовать фото оформленных окон с хэштегами #НовогодниеОкна2025 #Кемскийрайон.

Сроки проведения акции: с 9.00 17 декабря до 9.00 28 декабря 2024 года.

Количество публикаций от одного участника не ограничено.
Участник, чья фотография наберет самое большое количество лайков, получит памятный приз от администрации Кемского района.

Итоги будут объявлены 28 декабря 2024 года в 12.00 в официальном паблике «Кемский район» в соцсети ВКонтакте.

Размещать свои фотографии конкурсанты могут в комментариях к посту.

Как подчеркнули в источнике, использование ботов или любых других способов для накрутки лайков считается нарушением правил и приведет к исключению из конкурса.

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